Март 11th, 2020

Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 10 тысяч человек. Погиб 631 человек

168 человек умерли за минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции в Италии. Таким образом, общее число погибших в стране достигло 631 человека.

Всего в стране зарегистрированы 10149 случаев заражения COVID-19 (+977 новых случаев за сутки).

В Китае, с которого началась эпидемия коронавируса, за сутки выявлены 24 новых случаев заболевания и 22 летальных исхода. За все время эпидемии в стране заразились 80778 человек и погибли 3158 человек.

В Иране число заболевших превысило восемь тысяч человек, погиб 291 человек. В Южной Корее зарегистрированы 7775 случаев заболевания и 60 летальных исходов.

В общей сложности по всему миру с начала эпидемии коронавирусной инфекцией заразились 117747 человек. Погибли 4292 человека. 65893 человека вылечились.