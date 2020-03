Март 11th, 2020

Чарли Шина обвинили в изнасиловании и педофилии

Чарли Шин

48-летний актер Кори Фельдман выступил с громкими обвинениями в своем новом фильме «(Моя) правда: Изнасилование двух Кори» (My) Truth: The Rape of Two Coreys) — назвал имена мужчин, которые, по его словам, надругались над ним и его другом Кори Хэймом в начале их карьеры в Голливуде. Так, Фельдман обвинил Чарли Шина в совращении Хэйма на съемках фильма «Лукас» (Lucas), где Кори было всего 13 лет, а Чарли — 19.

Чарли Шин и Кори Хэйм в фильме «Лукас»

Фельдман со слезами вспоминал о Хэйме, умершем в 2010 году в возрасте 38 лет от пневмонии.

Он подробно рассказал мне о произошедшем. Сказал, что Чарли изнасиловал его среди бела дня между двумя трейлерами. Кто угодно мог пройти мимо и увидеть, — говорит Фельдман в спродюсированном им фильме.

Кори Фельдман

Его слова подтвердили и другие знакомые покойного Хэйма: одни заявили, что Кори сам рассказывал им, другие сослались на информацию от третьих лиц. Сьюзи Фельдман, бывшая жена Кори, подтвердила перед камерой, что якобы тоже слышала от Хэйма эту историю.

Он поделился со мной, рассказав, что на съемках «Лукаса» стал жертвой своего партнера по картине — Чарли Шина, — заявила Сьюзи.

Чарли Шин

Фельдман впервые публично рассказал, что в Голливуде распространена педофилия, в интервью телеканалу ABC в 2011 году, а в 2013-м написал об этом в своей книге Coreyography. В новом документальном фильме он также обвинил в педофилии актера Джона Гриссома, владельца ночного клуба Альфи Хоффмана, бывшего менеджера звезд Марти Уайсса и актера Доминика Брашиа.