 
 
Март 11th, 2020

Чарли Шин назвал обвинения в изнасиловании клеветой.

rp_20201003-sheen-post.jpgВ СМИ попала информация,что некий Кори Фельдман обвиняет актера Чарли Шина в изнасиловании его и его друга Кори Хейма.  Якобы история случилась на сьемках фильма «Лукас» и парням тогда было всего лишь по 13 лет.

Однако сам Шин отрицает это и называет Фельдмана больным человеком.

«Эти больные, искаженные и дикие обвинения — неправда. Точка. Я призываю всех рассмотреть источник и прочитать то, что говорит мать  Хэйма Джуди», — заявил представитель актера.

«Я думаю, что это серьезное обвинение без каких-либо доказательств. Моего ребенка здесь нет, чтобы защититься, но я твердо стою на том, что Чарли этого не делал, — сказала женщина о своем сыне, который умер в 2010 году от пневмонии. — Этого, конечно, никогда не было. К сожалению, Фельдман сошел с ума, и ужасно то, что он считает это отличным способом отметить 10- и летие со дня смерти моего сына».

Первые утверждения о том, что Шин изнасиловал Кори Хэйма, появились в 2017 году. Тогда актер подал в суд за клевету, а обвинения назвал «больной и извращенной ложью».

 

Tags: , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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