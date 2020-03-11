Март 11th, 2020

Брэд Питт рассердил Энистон свиданием с Деми Мур, она устроила скандал

Может ты не в курсе, но еще в 90-х американскому актеру Брэду Питту приписывали роман с красавицей Деми Мур. Тогда знаменитости сходили на несколько свиданий, но их отношения не переросли в нечто большее.

Теперь же в прессе появилась информация, будто звезды встретились в Париже и провели очень уютный вечер в компании друг друга. Похоже, бывшие решили «разжечь свой огонь».

Близкий к ситуации источник говорит, что Брэд и Деми сходили на тайное свидание в один из самых любимых французских ресторанов 56-летнего мужчины.

Там они пили ароматный кофе и вспоминали о прошлом (в том числе о своих неудачных романах).

И хотя эта встреча была случайной — Дженнифер Энистон просто в ярости от поведения Питта, ведь она публично продемонстрировала свою любовь к актеру на «Золотом глобусе», а он ходит на свидания со своими бывшими.

Инсайдер говорит, что теперь звезда «Друзей» считает Мур предательницей. Не улучшает ситуацию и тот факт, что Брэд предложил Деми встретиться еще, но на этот раз в Лос-Анджелесе.

Джен убеждена, что Брэд разжигает отношения с Деми в качестве мести за свою ревность касательно ее свидание с бывшим Джоном Майером в прошлом месяце. – говорит аноним.