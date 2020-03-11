Март 11th, 2020

Альбина Джанабаева призналась,что очень ревнует Меладзе.

Альбина Джанабаева ,в одном из интервью,рассказала журналисту,что очень ревнует своего мужа,Валерия Меладзе.

Валерий и Альбина поженились в 2014 году. До этого длительное время скрывали свои отношения. И только после развода с первой женой,Валерий решился обьявить об их союзе.

Сейчас пара живет в согласии и воспитывает двух сыновей. Старшему сыну,Константину,16 лет. Младшему Луке-пять.

«Да,в наших отношениях есть место ревности.Я понимаю,что у него много поклонниц и это заслужено. И Валерий всегда знает ,как меня успокоить. Придет с цветами и я сразу умиляюсь,»- сказала Альбина.