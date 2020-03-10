Март 10th, 2020

Заглянуть в глаза Путину (c)

«Американские индексы на открытии торгов обвалились вслед за азиатскими и европейскими из-за разрыва сделки ОПЕК с Россией и начала полномасштабной ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией. S&P 500 упал на 7%, Dow Jones — на 7,29%, NASDAQ Composite — на 6,86%».

Кремль наскирдовал кубышку и решил, что может себе позволить поиграть в ценовые войны с Саудами, доиграв до цены ниже уровня себестоимости американской сланцевой нефти. Жизнь покажет, верна ли стратегия. Но даже если в результате Кремль поцелует сам себя в зад, то мир потрясет очень хорошо.

И лично мне интересно другое. В состоянии ли те, у кого прямо сейчас летят в жопу их Доуджонсы и Насдаки только потому, что так решил Путин, понять: САМІ ЗРОБИЛИ СЕБЕ РАЗОМ. Что краеугольный камень происходящего — это набитая их собственными руками кубышка у Путина. Что это их тактические шаги привели к стратегическому пиздецу. Что «бизнес с Кремлем» = «миллиард потерь на каждый заработанный с Кремлем рубль».

Что в конце концов для Кремля вообще нет никакого бизнеса с Западом, а есть только покупка у капиталистов веревки, на которой по заветам вождей Кремль этих капиталистов планирует вешать.

Светлана Самборска