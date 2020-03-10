Март 10th, 2020

За украденные в Дрездене сокровища требуют выкуп.

Предположительные участники ограбления дрезденской сокровищницы «Зеленый свод» предложили вернуть часть украденных ценностей за вознаграждение в размере 9 миллионов евро.

Ограбление произошло в ноябре 2019 года. Из сокровищницы похитили три набора с украшениями XVIII века (94 предмета). Один был инкрустирован алмазами, другие два — бриллиантами.



Злоумышленники предложили купить украденное израильскому охранному предприятию CGI, которое проводило анализ систем безопасности музея.

Отмечается, что неизвестные предложили выкупить у них бриллиант «Саксонский белый» и польский орден Белого Орла.

Сумму похитители потребовали перевести в биткоинах. Полученные сведения были переданы прокуратуре Дрездена.