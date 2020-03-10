Март 10th, 2020

Винни Харлоу снялась в рекламе.

Винни Харлоу- не просто модель и красавица. Эта девушка стала знаменитой вопреки всему.

Кто знает, как бы сложилась судьба девушки, если бы не редкая болезнь витилиго, разительно изменившая ее внешность. Возможно, Винни осталась бы в числе тысяч «рядовых» моделей, которым так и не удалось выбраться на Олимп фэшн-индустрии.

Сегодня Винни Харлоу – лицо испанского кэжуал-бренда Desigual и рекламирует яркую, сумасшедших расцветок и фасонов одежду вместе с супермоделью из Бразилии Адрианой Лимой. А в середине 2018-го канадка, которую называют женщиной-далматинцем, надела крылья и стала новым «ангелом» легендарной марки белья Victoria’s Secret.

Харлоу давно сумела побороть комплексы, связанные с необычной внешностью. Об этом говорит ее появление в открытых нарядах, не скрывающих, а подчеркивающих особенность кожи. Нередко Винни появляется на публичных мероприятиях в прозрачных комбинезонах.