Март 10th, 2020

Виктория Бекхем поделилась секретами красоты

Виктория Бекхэм -активно ведет свой блог и часто делится с подписчиками своими бьюти-секретами. К примеру, дизайнер записала в личном блоге видео, в котором рассказала о напитке, благодаря которому поддерживает тонус и сияние кожи.

Знаменитость показала… травяной чай. Виктория Бекхэм поделилась этими кадрами с шутливыми комментариями: «Итак, я делаю покупки. Я получу это. Я люблю свою кожу. Я люблю свою печень».

Дизайнер показала чай, которому она доверяет. Судя по этикетке, он представлен «смесью трав ручной сборки, каждая из которых выбрана для очищения и питания кожи». Дополнительным бонусом является то, что чай «абсолютно не сладкий и не содержит кофеина».