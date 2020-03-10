Март 10th, 2020

В Нидерландах начался процесс по делу о катастрофе рейса МН17.

В Нидерландах начался открытый процесс по делу о катастрофе рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» над Донбассом в июле 2014 года. Слушания будут долгими, вот подробный рассказ о правилах процесса и отношении к нему в Нидерландах.

Пока обвинения предъявлены троим гражданам России (Гиркину-Стрелкову, Олегу Пулатову и Сергею Дубинскому-Хмурому) и гражданину Украины Леониду Харченко (Кроту) – он, по данным журналистов, скрывается в Донецке.

Официальных представителей в суд направил только бывший подполковник российских ВДВ Пулатов (он же Гюрза и Халиф).

Журналисты, расследовавшие катастрофу по открытым источникам, считают, что список обвиняемых по ходу процесса расширится: Роман Доброхотов уверен, что среди обвиняемых будут и Сурков, и Шойгу, и Бортников. Впрочем, расхождение между журналистами и следствием уже наметились: в 2018 году Bellingcat утверждала, что транспортировкой «Бука», из которого был сбит малайзийский «Боинг», занимался офицер ГРУ Олег Иванников. В суде прокуроры сказали, что «Бук», передвижение которого контролировал Иванников, до так называемой «ДНР» не доехал. «Бук», сбивший самолет, – другая зенитно-ракетная установка.