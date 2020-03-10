Ученые Японии рассказали, какие витамины позволяют похудеть. Как сообщается, исследование проводили в медицинском университете Киото на протяжении 5 лет. Согласно исследованию, достаточный уровень витамина D в организме может удвоить потерю веса и избавить от жира в области живота.



Но проблема в том, что около половины населения мира испытывает недостаток витамина D.



Потеря веса удваивается при употреблении молока, содержащего много кальция и витамина D. Как кальций, так и витамин D способствуют потере веса.



К продуктам питания, богатым витамином D, относятся жирные рыбы и яйца, но большинство людей получают витамин D благодаря воздействию солнечных лучей на кожу.



Для данного исследования 218 женщин с избыточным весом были разделены на две группы. Все они имели дефицит витамина D.



Обе группы были включены в программу похудения, но только половина из них получала 2000 единиц витамина D каждый день.

По окончании 12 месяцев исследования женщины с достаточным уровнем витамина D в организме потеряли больше 8 килограмм.

Тем не менее, женщины с низким уровнем витамина D потеряли лишь 5 килограмм.

Доктор Энн МакТирнан, соавтор исследования со стороны Британии, сообщила:

«Это говорит о том, что женщины, пытающиеся похудеть, возможно, захотят, чтобы их уровень витамина D был проверен врачом и при необходимости повысить этот уровень либо с помощью пищевых добавок, либо с помощью солнечных ванн, а затем через несколько месяцев перепроверить уровень витамина D, чтобы убедиться, что он поднялся до необходимого уровня».

У тех, кто принимал витамин D, также снизился уровень воспалительных процессов в организме.

Доктор Кэтрин Дагган, соавтор исследования, сказала:

«Тело человека с избыточным весом находится в состоянии хронического воспаления, и все эти продукты воспаления, которые вырабатываются организмом, повышают риск развития рака и диабета».

Витамин D помогает уменьшить воспаление в организме. Он может сделать состояние избыточного веса менее стрессовым для организма».