Март 10th, 2020

Трамп не посетит Москву 9-го мая.

Политологи считают,что не смотря на желание улучшить отношения с Москвой, Трамп не поедет на парад 9 -го мая.

Трамп противостоит своим конкурентам из Демократической партии, «глубинному государству» и бюрократам, до сих пор считающим Россию врагом, которого нужно сдерживать.

Исходя из этого, считает политолог, Трамп не поедет в Москву 9 мая , поскольку значительная часть американских избирателей по-прежнему не любит Россию.

«Там есть довольно большая прослойка избирателей, которые спокойно относятся к России. Но я думаю, что их меньшинство. А большинство — плохо. Зачем ему ехать в Москву и Путину фактически подыгрывать», — пояснил политолог .