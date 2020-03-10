США выводят войска из Афганистана на фоне возможного двоевластия

США приступили к выводу своих войск из Афганистана в соответствии с недавними договорённостями, достигнутыми с радикальным движением «Талибан». В течение ближайших 135 дней Вашингтон сократит число своих солдат в регионе с 13 тысяч до 8600. Если талибы не нарушат соглашения, то американские солдаты покинут Афганистан за 14 месяцев.

Афганское правительство в подписании договорённостей не участвовало. Между Кабулом и «Талибаном» должны начаться межафганские переговоры. Однако на фоне вывода войск США для их проведения возникло новое препятствие: 9 марта состоялись сразу две церемонии инаугурации президента после выборов в сентябре прошлого года.

Избирательная комиссия Афганистана объявила о победе с незначительным перевесом действующего президента Ашрафа Гани. Однако его соперник премьер-министр Абдулла Абдулла обвинил сторонников Гани в фальсификациях и заявил о своей победе. США поддержали Гани и заявили, что выступают против создания параллельного правительства.

Во время инаугурации Гани около президентского дворца разорвалось несколько мин. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

США и «Талибан» подписали соглашение о перемирии 29 февраля. Документ предусматривает вывод военнослужащих США в течение 14 месяцев. В ответ талибы обязались не укрывать на подконтрольных территориях террористов и провести переговоры с правительством Афганистана.