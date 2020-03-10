Саудовская Аравия запускает месторождения-гиганты и сбивает нефть до 25

«На свободном рынке каждый производитель нефти должен демонстрировать свою конкурентоспособность, сохранять и увеличивать рыночную долю», — цитирует министра Reuters.
Начиная с апреля государственная нефтяная компания королевства Saudi Aramco увеличит добычу на 26% — c текущих 9,7 до рекордных 12,3 млн баррелей в день, заявил глава корпорации Амин Нассер.
Новые поставки в объеме 2,6 млн баррелей в день отправятся на экспорт с рекордными в истории скидками. Как объявила Saudi Aramcо в воскресенье, они составят 6 долларов за баррель для Азии, 7 долларов — для США и 8 долларов — для Европы, где саудовская нефть конкурирует с российским сортом Urals.
Нефть марки Arab Light — самый популярный сорт Saudi Aramco — будет доступна европейским клиентам по цене на 10,25 доллара дешевле Brent. Как минимум два крупных клиента Саудовской Аравии уже запросили на 30-50% больше поставок в апреле из-за скидок, сообщили Bloomberg источники на рынке.
Дополнительные объемы саудовской нефти придут в том числе с двух месторождений-гигантов — Khafji и Wafrа, которые были «заморожены» в 2014-15 гг. Это залежи, распложенные в так называемой «нейтральной зоне» на границе Саудовской Аравии и Кувейта.
Работа месторождений, расположенных на территории 5,7 тысяч кв км и способных давать 500 тысяч баррелей в сутки, возобновится в апреле, а нефть пойдет на экспорт. Спор об их судьбе возник к 2009 году, когда Эр-Рияд продлил концессионное соглашение с американской Chevron, предоставив ей право качать нефть до 2039 года. Кувейт заявил, что решение было принято без консультаций с ним.
Саудовско-кувейтские переговоры, которые продолжались в 2018 года, завершились урегулированием спорных вопросов, и теперь два ключевых партнера ОПЕК готовы повернуть вентили.
Возможности России в «войне объемов» на рынке нефти несопоставимо меньше. Российские нефтяники способны нарастить добычу на 200-300 тысяч баррелей в сутки, заявил во вторник глава Минэнерго Александр Новак. В перспективе прибавка может составить 500 тысяч баррелей, добавил он.
На переговорах с ОПЕК в Вене, напомним, Россия отказалась от предложения Саудовской Аравии вместе снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки, чтобы компенисровать спад спроса из-за эпидемии коронавируса. Глава Минфина Антон Силаунов тогда напомнил, что «саудитам нужна нефть по 80», чтобы сбалансировать бюджет, тогда как РФ проживет на резервах и с ценами около 40 долларов. Чуть ранее — в сентябре прошлого года — занимавший пост главы МЭР Максим Орешкин назвал Саудовскую Аравию «слабым звеном» на мировом рынке — таким же, как в 1980х был Советский Союз.
В грубой форме предложив Эр-Рияду спасать цены на нефть в одиночку, Россия порвала нефтяной союз, благодаря которому, по оценке Минфина, получила 10 триллионов рублей дополнительных доходов 2017-19 гг.
Одна из возможных причин этого шага — попытка разорить сланцевую отрасль США, рассуждает президент ACI Russia Сергей Романчук. Стоит полагать, что Кремль просчитал последствия и цену, которую придется заплатить, иначе это «вопиющая некомпетентность, не укладывающаяся в голове», добавляет он.
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