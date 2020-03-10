Март 10th, 2020

Проверьте себя — обнаружены неожиданные симптомы коронавируса

Новые, ранее неизвестные, симптомы определены у коронавируса. Открытие в развитии болезни сделала группа медиков из Сингапура. Как выяснилось, некоторым пациентам, заражённым COVID-19, вначале был поставлен диагноз лихорадка денге.

Как сообщает профильное издание Lancet, часть пациентов — носителей коронавируса, поступают в больницы с клинической картиной, которая целиком соответствует симптомам лихорадки: высокая температура и сыпь. При этом отличительных черт самого коронавируса — насморка, кашля, боли в горле, у больных не отмечается. Причём даже результаты лабораторных исследований ошибочно могут указывать именно на денге, передает «Свободная пресса».

Истинная причина заболевания в этих случаях устанавливалась только после того как лечение от лихорадки не давало облегчения, а пациенты начинали жаловаться на проблемы с дыханием. Авторы сообщения призвали коллег более тщательно проводить диагностику.

Помимо основных первичных характерных симптомов человек, заболевший воспалением лёгких, вызванным COVID-19, ощущает сильную усталость. Вирус в легких разрушает бронхи и альвеолы, из-за этого больной постепенно теряет способность дышать и умирает в результате кислородного голодания.