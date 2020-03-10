Март 10th, 2020

Появились фото дочери Абрамовича на яхте.

Дочь олигарха Абрамовича регулярно попадает под прицел камер журналистов. Не так давно было опубликовано очередное фото.На снимке дочь олигарха запечатлена в коротком платье и с босыми ногами. Девушка позирует на яхте, за бортом которой виднеется море .

По словам 25-летней Софии, она рада окончанию зимы. Подписчики высоко оценили фигуру девушки, засыпав ее комплиментами и поздравлениями с наступлением нового года.

Однако не всегда София Абрамович получала восторженные комментарии в социальных сетях. Ранее девушка неоднократно подвергалась шквалу критики из-за своей пышной фигуры. Дочь олигарха страдала от комплексов по поводу своих форм и часто удаляла фотографии в Instagram.

Однако теперь она решила заняться конным спортом и регулярно посещает тренировки. София Абрамович получала образование в Лондоне и почти все свое время проводит за границей.