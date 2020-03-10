Март 10th, 2020

Потап довел поклонников до истерики.

На странице Потапа появилось интригующее короткое видео,на котором участники дуэта «Время и стекло» подходят к табло,читают надпись и расходятся в разные стороны. На табло написано «Время истекло».

Не известно что имелось ввиду под этим посылом,но поклонники буквально разорвали сеть комментариями и вопросами.

«Что значит истекло?Ответьте кто-нибудь! Тут фанаты с сума уже сходят»,»Можно нормально обьяснить что происходит?»,»Что все это значит?»- сотни поклонников с самого утра требуют ответа.

Но Потап решил держать интригу до конца.

Возможно ,это просто анонс нового клипа,а может быть,что и на самом деле группа «Время и стекло» прекратила свое существование.Скорее всего ответ мы все скоро узнаем.