Март 10th, 2020

Последний королевский выход принца Гарри и Меган.

Сегодня Королева Елизавета II посетила службу до Дня содружества в Вестминстерском аббатстве.



Службу в Вестминстерском аббатстве на просьбу королевы также посетили герцогиня Сассекская Меган и принц Гарри. Это был их последний выход на подобном мероприятии в роли членов королевской семьи. С 1 апреля Меган и Гарри складывают с себя все полномочия.

Присутствовали на службе и другие члены королевской семьи: герцогиня Корнуольская, герцогиня Кембриджская, графиня Вассекская Софи и другие.



Для последнего выхода Меган выбрала зарытое зеленое платье с накидкой и шляпку с вуалью в тон платью.Принц был в синем костюме и галстуке,как и полагалось по протоколу.