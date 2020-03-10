 
 
Март 10th, 2020

Последний королевский выход принца Гарри и Меган.

меган1Сегодня Королева Елизавета II посетила службу до Дня содружества в Вестминстерском аббатстве.

Службу в Вестминстерском аббатстве на просьбу королевы также посетили герцогиня Сассекская Меган и принц Гарри. Это был их последний выход на подобном мероприятии в роли членов королевской семьи. С 1 апреля Меган и Гарри складывают с себя все полномочия.

Присутствовали на службе и другие члены королевской семьи: герцогиня Корнуольская, герцогиня Кембриджская, графиня Вассекская Софи и другие.

Для последнего выхода Меган выбрала зарытое зеленое платье с накидкой и шляпку с вуалью в тон платью.Принц был в синем костюме и галстуке,как и полагалось по протоколу.

Tags: , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>