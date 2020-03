Март 10th, 2020 Подтверждено второе в истории полное выздоровление от ВИЧ Врачи не обнаружили следов ВИЧ в организме пациента в течение 30 месяцев после пересадки костного мозга. Это второй случай в истории, когда пересадка стволовых клеток смогла вылечить человека от ВИЧ. Решающим фактором, судя по всему, стало полное замещение собственных Т-лимфоцитов пациента на донорские. Отчет опубликован в журнале The Lancet. До недавнего времени у человека, который встретился с вирусом иммунодефицита человека, было только две возможности — заразиться и всю жизнь принимать антиретровирусные препараты, чтобы сдержать инфекцию, или же не пустить его в свои клетки. Устойчивость определяется геном CCR5 — именно он кодирует белок на поверхности лимфоцитов, с которым связывается вирус, прежде чем проникнуть внутрь. Если в этом гене отсутствует небольшой участок (эту мутацию называют CCR5Δ32), то белок получается дефектным, вирус к нему не присоединяется, а человек не заражается. В 2007 году выяснилось, что есть и третий путь — приобрести устойчивость вместе с чужими лимфоцитами. Пациенту по имени Тимоти Рэй Браун (которого знают как «берлинского пациента») пересадили кроветворные стволовые клетки от донора с мутацией CCR5Δ32, а через три года оказалось, что ВИЧ в организме Брауна больше нет. Тем не менее, повторять эту процедуру на других пациентах врачи не спешили: трансплантация красного костного мозга сопряжена со множеством рисков, и чаще всего для человека гораздо безопаснее продолжать стандартную терапию от ВИЧ. В марте 2019 года врачи сообщили о том, что еще один пациент, вероятно, повторил судьбу Тимоти Брауна: его окрестили «лондонским пациентом». «Лондонский пациент» был ВИЧ-инфицирован уже почти десять лет, когда у него обнаружили лимфому Ходжкина на четвертой стадии. Врачам быстро удалось найти несколько подходящих ему доноров костного мозга — и один из них оказался носителем мутации CCR5Δ32. Спустя почти полтора года после трансплантации, когда от лимфомы пациента удалось вылечить, врачи обнаружили, что подавляющее большинство лимфоцитов в крови пациента — донорские, то есть устойчивые к инфекции. В рамках эксперимента пациент перестал принимать антиретровирусную терапию, и с тех пор медики пристально следят за его здоровьем. К марту 2019 года лондонский пациент уже полтора года жил без лекарств от ВИЧ-инфекции, однако делать однозначные выводы никто не решался — слишком мало времени прошло после пересадки. Теперь прошел еще год: «лондонский пациент» рассказал газете The New York Times историю своего лечения, а его врачи — Равиндра Кумар Гупта (Ravindra Kumar Gupta) из Кембриджского университета вместе с коллегами — опубликовали свои наблюдения за его состоянием. В течение 30 месяцев после трансплантации медики анализировали образцы крови, спермы, спинномозговой жидкости, а также биопсии лимфатических узлов и кишечника лондонского пациента. В биологических жидкостях вирусных геномов найти не удалось. Пределы чувствительности анализа не позволяют однозначно заключить, что ни единой вирусной частицы в организме пациента больше нет, однако, если они и остались, то в следовых количествах. Число Т-лимфоцитов, которое снижается в ходе ВИЧ-инфекции, выросло и приблизилось к значениям до трансплантации. В некоторых из них исследователи обнаружили остатки вирусных геномов — менее 2-3 на миллион клеток — но этот результат может оказаться ложноположительным. Динамика выздоровления лондонского пациента. По горизонтали — дни, за ноль принята дата пересадки стволовых клеток. Красный — процент донорских Т-лимфоцитов в крови, сиреневый — количество CD4-лимфоцитов в крови, голубой — количество копий вирусной РНК в миллилитре крови, фиолетовый — количество копий вирусной ДНК на миллион клеток крови. Gupta et al. / Lancet, 2020 Поделиться

По словам авторов статьи, исчезновение ВИЧ из организма могло стать следствием двух процессов: сокращение числа зараженных клеток (то есть Т-лимфоцитов самого пациента) или сокращение потенциального резервуара (то есть еще не зараженных Т-лимфоцитов). Чтобы предположить, какой именно процесс помог выздороветь пациенту, врачи воспользовались математической моделью, которая предсказывает шанс избавиться от ВИЧ в зависимости от длительности ремиссии (что отражает число зараженных клеток) и количества донорских клеток (сокращение резервуара). Согласно анализу с помощью модели, если у человека все Т-лимфоциты неустойчивы (то есть могут быть заражены), но ремиссия длится 30 месяцев, шанс вылечиться составляет 38 процентов. У «лондонского пациента» врачи обнаружили 99-процентный химеризм, то есть почти все Т-лимфоциты, которые они нашли, были донорскими и устойчивыми. В такой ситуации модель предсказывает выздоровление с шансами почти в 100 процентов. Таким образом, сокращение резервуара для размножения вируса оказалось более значимым фактором, чем длительность ремиссии и число зараженных клеток. Шансы на полное выздоровление (по вертикали) в зависимости от длительности ремиссии (по горизонтали) и процента химеризма. Gupta et al. / Lancet, 2020 Поделиться

На основании своих наблюдений лечащие врачи заключили, что теперь можно говорить о полном выздоровлении «лондонского пациента» от ВИЧ. Тем не менее, они обещают проверять его организм на наличие вируса два раза в год в течение последующих двух с половиной лет и раз в год — в течение еще пяти. В то же время, они отмечают, что переходить к широкому применению таких пересадок на людях еще рано. Наиболее удобным методом, по их мнению, могло бы быть редактирование генома собственных кроветворных клеток пациентов, однако безопасность этого метода еще не до конца изучена (как показало первое клиническое испытание, эффективность его тоже остается спорной).

