Открылась выставка гениального фотографа Ги Бурдена.

На днях открылась выставка одного из самых влиятельных фотографов ХХ века Ги Бурдена. Ученик такого классика, как Ман Рэй, француз начал свою карьеру в 1950-х — и за следующие три десятилетия произвел настоящую революцию в съемке моды, рекламы и коммерческой фотографии.

Его снимки хранятся в коллекциях институций уровня Музея Виктории и Альберта в Лондоне и MoMA в Нью-Йорке.

Родившийся в 1928-м Ги Бурден обучился фотографии, когда в конце 1940-х служил во французских ВВС. В начале следующего десятилетия он, увлеченный сюрреализмом, по легенде, неоднократно обивал пороги студии классика этого течения в фотографии Ман Рэя — и неоднократно получал от ворот поворот, пока в какой-то момент тот все же не впустил настойчивого молодого человека в свою мастерскую, а затем и вовсе не взял над ним шефство.