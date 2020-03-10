 
 
Март 10th, 2020

Открылась выставка гениального фотографа Ги Бурдена.

ногиНа днях открылась выставка одного из самых влиятельных фотографов ХХ века Ги Бурдена. Ученик такого классика, как Ман Рэй, француз начал свою карьеру в 1950-х — и за следующие три десятилетия произвел настоящую революцию в съемке моды, рекламы и коммерческой фотографии.

Его снимки хранятся в коллекциях институций уровня Музея Виктории и Альберта в Лондоне и MoMA в Нью-Йорке.

Родившийся в 1928-м Ги Бурден обучился фотографии, когда в конце 1940-х служил во французских ВВС. В начале следующего десятилетия он, увлеченный сюрреализмом, по легенде, неоднократно обивал пороги студии классика этого течения в фотографии Ман Рэя — и неоднократно получал от ворот поворот, пока в какой-то момент тот все же не впустил настойчивого молодого человека в свою мастерскую, а затем и вовсе не взял над ним шефство.

Tags: , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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