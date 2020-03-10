Март 10th, 2020

Наоми Кемпбелл восхитила красивой фигурой.

Наоми Кэмпбелл — супермодель ,которая уже не первый десяток лет легко доказывает,что она лучшая.Она пробовала силы как актриса и певица и там тоже завоевала признание публики.

Черная Пантера международного подиума и сегодня входит в число самых востребованных моделей мира. Поклонники Наоми уверены, что женщина обладает секретом приготовления эликсира вечной молодости.

В 2007 году бешеный нрав модели привел ее на курсы управления гневом и 5 суток общественно-полезных работ. Так суд наказал Наоми за избиение горничной. Но, видимо, наказание и курсы не особо помогли, потому что в следующем году она плюнула в стража правопорядка в аэропорту.

Супермодель и сегодня с особым вниманием относится к своей карьере. На официальном сайте представлена галерея ее изысканных фото. Есть у Наоми и своя страничка в «Инстаграме», где она освещает последние новости из своей творческой жизни.

И вот на днях Наоми добавила на свою страницу новое фото в купальнике. Поклонники отметила стройную фигуру женщины и красивые формы.