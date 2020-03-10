 
 
Март 10th, 2020

Наоми Кемпбелл восхитила красивой фигурой.

наоми1Наоми Кэмпбелл — супермодель ,которая уже не первый десяток лет легко доказывает,что она лучшая.Она пробовала силы как актриса и певица и там тоже  завоевала признание публики.

Черная Пантера международного подиума и сегодня входит в число самых востребованных моделей мира. Поклонники Наоми уверены, что женщина обладает секретом приготовления эликсира вечной молодости.

В 2007 году бешеный нрав модели привел ее на курсы управления гневом и 5 суток общественно-полезных работ. Так суд наказал Наоми за избиение горничной. Но, видимо, наказание и курсы не особо помогли, потому что в следующем году она плюнула в стража правопорядка в аэропорту.

Супермодель и сегодня с особым вниманием относится к своей карьере. На официальном сайте представлена галерея ее изысканных фото. Есть у Наоми и своя страничка в «Инстаграме», где она освещает последние новости из своей творческой жизни.

И вот на днях Наоми добавила на свою страницу новое фото в купальнике. Поклонники отметила стройную фигуру женщины и красивые формы.

 

 

 

Tags: , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>