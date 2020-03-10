На спутниковых картах обнаружена сверхсекретная китайская база где могут храниться неизвестные технологии

Теоретики заговора инопланетян считают, что с помощью Google Maps они нашли эквивалент Зоны 51 в Китае, да еще с «черным самолетом-невидимкой» в придачу
Китай, очевидно, использует «инопланетные технологии» и хранит их на сверхсекретной базе в пустыне. Открытие от теоретиков заговора было сделано с помощью Google Maps. Они утверждают, что база находится недалеко от монгольской границы, в провинции Ганьсу.
База, согласно видео находки, «похожа на что-то из фильмов», и похоже, что там хранится какой-то высокотехнологичный самолет. Согласно видео, загруженному известным теоретиком заговора Скоттом Уорингом, НЛО имеет ширину около 10 метров и глубокий черный цвет.
Уоринг также утверждает, что наблюдение «раскрывает совершенно секретный проект».
- Базу можно найти, используя координаты
40 25 43.88 N 99 50 47.40 E
Вот что говорит Скотт в своем видео:
«Я нашел военную базу в Китае, которая, похоже, является эквивалентом и копией Зоны 51. Есть еще более мелкие зоны, в одной из которых есть черный самолет-невидимка, который может быть сделан с применением инопланетных технологий и способен к космическим полетам. Это удивительно! И возможно, было создано в качестве китайского эквивалента Американской Зоны-51».
База в китайской провинции Ганьсу
- Некоторые согласились с анализом г-на Уоринга, когда один пользователь YouTube прокомментировал:
«Они что-то скрывают. Что тут говорить!»
- Однако другие не были так убеждены и считают, что должно быть более разумное объяснение.
ouTuber UFO Fact Or Fiction сказал, что это, скорее всего, просто «стартовая площадка для дронов».
Реальная Зона 51, расположенная глубоко в пустыне Невада, находится в центре многих теорий заговора, связанных с инопланетянами.
Утверждается, что инопланетные летающие тарелки уже разбивались о Землю, например, как в знаментом инциденте в Розуэлле в 1947 году, и что обломки и даже трупы были доставлены в Зону-51 для экспериментов и для анализа вне поля зрения общественности.
Зона-51, всегда манила конспирологовОдна из теорий предполагает, что ученые ВВС США пытались подражать инопланетной технологии, чтобы создать свой сверхсекретный шпионский корабль, способный путешествовать в космос.
Зона-51 используется американскими авиационными властями с 1955 года и закрыта для тех, кто не имеет разрешения высшего уровня безопасности. Однако правительство США не признавало, что база существует до 2013 года, когда в серии документов, выпущенных в рамках запроса о свободе информации, оно подтвердило что база защищена вооруженной охраной.
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