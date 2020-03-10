Март 10th, 2020

На спутниковых картах обнаружена сверхсекретная китайская база где могут храниться неизвестные технологии

Теоретики заговора инопланетян считают, что с помощью Google Maps они нашли эквивалент Зоны 51 в Китае, да еще с «черным самолетом-невидимкой» в придачу

Китай, очевидно, использует «инопланетные технологии» и хранит их на сверхсекретной базе в пустыне. Открытие от теоретиков заговора было сделано с помощью Google Maps. Они утверждают, что база находится недалеко от монгольской границы, в провинции Ганьсу.

База, согласно видео находки, «похожа на что-то из фильмов», и похоже, что там хранится какой-то высокотехнологичный самолет. Согласно видео, загруженному известным теоретиком заговора Скоттом Уорингом, НЛО имеет ширину около 10 метров и глубокий черный цвет.

Уоринг также утверждает, что наблюдение «раскрывает совершенно секретный проект».