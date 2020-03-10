Март 10th, 2020

На Солнце впервые за 50 лет появилось огромное пятно

NASA

На Солнце после перерыва, который продолжался больше месяца, появилось новое пятно — новая активная область, которая получила индекс AR2758, сообщает издание SpaceWeather. Полярность магнитных полей в этой области указывает на то, что это пятно относится к новому, 25-му солнечному циклу, а значит Солнце постепенно начинает выбираться из глубокого минимума активности.

Наиболее заметное проявление 11-летнего цикла колебаний солнечной активности — смена периодов с большим числом пятен (максимумов активности) и периодов с почти полным их отсутствием (минимумов). С 1749 года ученые фиксируют положение и число солнечных пятен, каждому циклу присваивается номер, сейчас заканчивается 24-й цикл. Появление пятен — зон с очень сильными магнитными полями, которые выглядят более темными — связано с «горизонтальной» компонентой солнечного магнитного поля. Помимо дипольного поля, похожего на земное, у Солнца есть горизонтальная компонента поля, которая появляется из-за разной скорости вращения внешних и внутренних слоев звезды. Когда внешние слои опережают внутренние, они тянут за собой силовые линии магнитного поля, формируя горизонтальную компоненту поля. В зонах, где трубки этого поля выходят на поверхность, и возникают солнечные пятна.

Формирование полоидального поля при вращении Солнца (причина появления солнечных пятен). Pearson Prentice Hall Поделиться



Пятна обычно возникают парами — в одной точке магнитная трубка выходит на поверхность, в другой — уходит вниз. При смене цикла меняется полярность пятен — то есть направление магнитного поля.

Новая активная область с индексом 2758 имеет полярность +/-, противоположную полярности пятен прошлого, 24-го цикла. Это не первое пятно нового цикла, такие пятна начали появляться еще в 2019 году, но тогда «новые» пятна составляли всего 17 процентов от общего числа. С начала 2020 года было зафиксировано четыре активных области, и три из них относятся к новому циклу.