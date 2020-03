Март 10th, 2020

На концерт Билли Айлиш не могут попасть даже звезды.

Совсем недавно мы все стали свидетелями того,как зажигается новая звезда в поп-музыке.

Успех Билли Айлиш – еще один пример того, как можно заявить о себе и своих талантах через Интернет и получить порцию мировой славы. 14-летним подростком Билли выложила в Сеть видео на песню «Ocean Eyes», которое стало вирусным и облетело весь земной шар.

Молодая певица один за другим выпускает треки,которые становятся невероятно популярными и разжигают интерес публики к ее личности.

Параллельно выходят и клипы на эти композиции, которые завораживают и шокируют одновременно. Так, в ролике на «Where the Partyʼs Over» из глаз девушки льются черные слезы, а в «You Should See Me in the Crown» из ее рта выползает гигантский живой паук.

Певица не приемлет рамок и привыкла играть по своим правилам. Это касается не только творчества, но и имиджа. Билли красит волосы в синий и серый цвета, ее чаще можно увидеть в пижаме, нежели в купальнике. Несмотря на стройность (рост 161 см), излюбленные наряды артистки – широченные бесформенные балахоны-оверсайз, дополненные громоздкими аксессуарами и скрывающие грудь и фигуру.

Но это все не мешает Билли собирать многотысячные толпы на своих концертах.

«Истерика по имени Билли»-называют этот феномен некоторые журналисты.

Недавно на ее концерте была замечена сама Джей ЛО. И ,судя по ее реакции,она получила ответы на свои вопросы.