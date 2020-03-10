Меган Маркл посетит музей искусств в Нью-Йорке.

Журналистам стало известно о том, что Анна Винтур пригласила на ежегодную церемонию Met Gala в Метрополитен-музей искусств в Нью-Йорке самых известных герцогинь: Кембриджскую и Сассекскую. Главный редактор отметила, что будет рада видеть Кейт Миддлтон и Меган Маркл без супругов.
Примет ли приглашение избранница принца Уильяма пока неизвестно. А вот Меган Маркл, которая уже не является старшим членом королевской семьи, может и пройти по красной дорожке Met Gala. И сейчас многие уже замерли в ожидании того, какой образ продемонстрирует американка.
Согласно протоколу, необходимо одеться в соответствии с темой выставки. Лейтмотив церемонии — как мода собирает время. И очень философское название — «О времени».
Напомним, принц Гарри и Меган Маркл 31 марта официально отказываются от своих королевских обязанностей. Им будет запрещено использовать слово «королевский» в названии бренда благотворительной компании, которую они планируют открыть.
Leave a Reply