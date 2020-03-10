Март 10th, 2020

Лобода планирует гастроли в Германии

Светлана Лобода-одна из самых ярких и эпатажных звезд поп-индустрии. Ее жизнью интересуются многие тысячи людей. А певица постоянно подогревает их интерес новыми историями из своей жизни.

Только недавно Лобода вернулась из отпуска,который проводила в Париже ,и сразу приступила к работе.

По ее же словам,она собирается в гастрольный тур по Германии и выбирает для него наряды. А так как скромностью Лобода никогда не отличалась,то и наряды она выбирает соответствующие.

А если в Германии будет холодно-всегда можно попросить обратно розовую шубку у Тилля.