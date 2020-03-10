Курс доллара — ФРС снизит ставку до нуля к апрелю

(Блумберг) — Экономисты Goldman Sachs Group Inc. теперь ожидают, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки до рекордно низкого уровня 2015 года на фоне стагнации экономики США из-за коронавируса.

ФРС снизит процентную ставку на 50 базисных пунктов на заседании 17-18 марта и еще раз 28-29 апреля, написал в обзоре в понедельник Ян Хациус, главный экономист Goldman Sachs.

Такие снижения станут повторением шага ФРС на прошлой неделе, когда она пошла на внеочередное смягчение впервые с 2008 года, и в конечном итоге целевой диапазон процентной ставки составит от 0% до 0,25%. Этот уровень в последний раз наблюдался в 2015 году.

Еще в конце февраля Goldman Sachs предсказывал, что ФРС оставит процентные ставки в этом году без изменений. До публикации прогноза в понедельник банк ожидал, что ФРС снизит ставку на 25 базисных пунктов в марте и апреле. Goldman также ждет, что Европейский центробанк снизит свою ставку на 10 базисных пунктов и возобновит количественное смягчение, Банк Англии снизит ставку на 50 базисных пунктов, а Банк Канады — еще на 75 базисных пунктов.