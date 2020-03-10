Март 10th, 2020

Ксения Собчак прокомментировала падения рубля.

После падения курса рубля из-за обвала нефтяных котировок граждане начали выстраиваться в очереди за валютой: большие скопления людей наблюдались возле пунктов обмена в крупных городах России.

В связи с обвалом нефтяных котировок 9 марта курс рубля резко упал. В настоящее время евро на рынке FOREX достиг 86,04 рубля, доллар на Международном валютном рынке приблизился к 76 рублям. На валютном рынке Московской биржи торги 9 марта не проводились из-за выходного дня.

По этому поводу высказала свое мнение известная ведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак.

Ксения опубликовала снимок с отдыха в понедельник, 9 марта. На нем Собчак лежит на фоне океана в голубом костюме, поднимая левую ногу вверх. «Подниму хоть ногу вверх, раз рубль опять падает, а я не перестаю удивляться тому, что это еще кого-то удивляет», — подписала она.