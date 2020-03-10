Март 10th, 2020

Китайские ученые обьявили об измененных симптомах коронавируса.

Согласно опубликованной информации, специалисты наблюдали за восемьюдесятью девятью пациентами в Народной больнице Уханьского университета, которых разделили на две группы. В первую вошел тридцать один человек, поступивший в больницу с 16 по 22 января, во вторую – пятьдесят восемь пациентов, госпитализированных с 23 по 28 февраля. В частности, у больных из первой группы наиболее ярко было выражено повышение температуры, слабость и мышечные боли.

При этом у трети пациентов ученые зафиксировали слабое выделение мокроты. Во второй группе этот симптом проявился лишь у 6,9 процента наблюдаемых. Другие симптомы в двух группах проявлялись с одинаковой частотой. Ученые заключили, что на раннем этапе у недавно зараженных болезнь может протекать в «скрытой» форме. Специалисты предположили также, что инфекция Covid-19 может постепенно мутировать в вирус, похожий на грипп.