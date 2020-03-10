Март 10th, 2020

Кайли Дженнер готовит новую партию уникальной косметики.

Кайли Дженнер в прошлом году была признана самой молодой миллиардершей в истории, 22-летней звезде удалось обойти даже Марка Цукерберга. Достичь этого знаменитости удалось в основном благодаря своей косметической марке Kylie Cosmetics, созданной в 2015-м году.

Бренд с первых дней существования имеет оглушительный успех. Первую партию раскупили буквально в считанные минуты. Разумеется, у Кайли есть и другие источники дохода. Это и участие в популярном телешоу (которое и прославило семью), и другие бренды, немало денег приносит ей и ведение Instagram-аккаунта.

За один пост на странице красавицы рекламодателям придется заплатить 1 млн долларов.

Свою любовь к роскоши и деньгам она решила воплотить и в новой коллекции макияжа. Линию Кайли анонсировала весьма эффектно – она опубликовала фото,на которм она присела в очень коротком платье рядом с рекламным табло косметики. Дополнили картину яркий макияж и белые ботинки.