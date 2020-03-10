Март 10th, 2020

Героиня детектива «Ножи наголо» получила мешок писем от фанатов

Киноманы порой бывают теми еще чудиками. Например, ищут общения с полюбившимися вымышленными персонажами. А создатели фильмов всячески культивируют эти фанатские чудачества.

Так, режиссер комедийного детектива «Ножи наголо» Райан Джонсон рассказал в Твиттере о том, что на вымышленный адрес электронной почты, якобы принадлежащий главной героине фильма Марте, которую сыграла Ана де Армас, пришло около двухсот писем от поклонников с признаниями в симпатии.

Адрес почты мелькнул в картине всего один раз, ближе к развязке, когда Марта проверила свою почту на телефоне по просьбе персонажа Криса Эванса. Но фанатам этого вполне хватило, чтобы записать имейл и в дальнейшем использовать в надежде на обратную связь.

Напомним, что в настоящее время Джонсон разрабатывает сценарий сиквела, в котором частный сыщик Бенуа Блан в исполнении Дэниэла Крэйга возьмется за новое расследование.