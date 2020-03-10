Эрдоган заявил об уничтожении 8 российских ЗРК «Панцирь» в Идлибе

В сирийской провинции Идлиб турецкие дроны уничтожили восемь сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь». Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает «Анадолу».

По его словам, «Панцири» были уничтожены с помощью беспилотников SIHA. «ЗРПК очень ценны, это важные системы противовоздушной обороны», — добавил Эрдоган.

Напомним, Турция проводит в Идлибе операцию «Весенний щит». 5 марта турецкий и российский лидеры договорились о прекращении огня между участниками боевых действий. Соглашение вступило в силу с 00:01 6 марта.