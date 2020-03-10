Март 10th, 2020

Дженнифер Гарнер рассказала как спасла фильм с пьяным Беном Аффлеком

Фильм под названием «Вне игры», в котором главную роль сыграл Бен Аффлек, был на грани закрытия. И только благодаря усилиям бывшей супруги актера Дженнифер Гарнер, вытащившей Аффлека из очередного запоя, съемки все же были доведены до конца. Об этом рассказал режиссер картины Гэвин О`Коннор.

«Что ж, расскажу, что произошло. Когда мы начали подготовку к съемкам, Бен сорвался. В итоге он оказался в клинике, и я не знал будет ли продолжено производство фильма. В студии были уверены, что с ним покончено. Но его жена Дженнифер Гарнер позвонила мне и рассказала, что он взял с собой баскетбольный мяч в реабилитационный центр. Она сказала: «Гевин, он просит тебе передать, пожалуйста, не закрывай картину. Он правда хочет в ней сняться», — поведал он.

По словам постановщика, он смог встретиться с Аффлеком через неделю, когда «он прошел первый этап лечения». «Мы провели вместе полдня, пытаясь выработать график, который был бы приемлемым для него, так как для него в этот момент было важно восстановиться и стараться встать на путь трезвости», — добавил О`Коннор.

Отметим, что, несмотря на все усилия, фильм «Вне игры» продемонстрировал весьма скромный результат в премьерные выходные, собрав лишь восемь с половиной миллионов долларов.