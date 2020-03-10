Март 10th, 2020

Дженифер Лопес сфотографировали в магазине.

Неувядающая Дженифер Лопес,так же как и все люди ,вынуждена ходить иногда по магазинам.

Но для любой звезды -это достаточно сложная задача из-за подстерегающих их везде папарацци.

Так случилось и на этот раз. Репортеры сняли Джей Ло в витрине одного из магазинов,когда она разглядывала сумки от Шанель.

На звезде были самые обычные джинсы,футболка с принтом и красивый голубой пиджак. Образ получился по весеннему свежим и нежным.

Темные очки и большие серьги дополняли уличный лук артистки.

Позже были сделаны еще несколько фото,когда Дженифер с пустыми руками покинула магазин. Видимо,капризной звезде ничего не понравилось.