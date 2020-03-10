Март 10th, 2020

Джаред Лето чуть не погиб

Джаред Лето рассказал, как на днях оказался «на волосок от смерти», опубликовав фотодоказательства в своем Instagram.

48-летний Джаред любит активный отдых и спорт. Певец часто путешествует и регулярно занимается скалолазанием. Накануне Лето чуть не сорвался с горы Red Rock в штате Невада.

«Не хочу драматизировать, но сегодня тот день, когда я едва не погиб. Я с профессиональным скалолазом Алексом Хоннольдом сорвался со скалы. Я посмотрел вверх, и через несколько секунд моя страховочная веревка оборвалась, пока я болтался на высоте около 600 футов», – написал Джаред в сети.

Он разместил несколько кадров, снятых во время восхождения, где видно злополучную страховочную веревку.

«Помню, как смотрел вниз на землю. Это был странный момент – меньше страха, больше осознания реальности и нотки меланхолии. Адреналин появился после того, как я вернулся на скалу. Но мы пережили все это и выжили. В общем, это было довольно весело. Мы продолжили забираться на гору и ночью», – добавил он.

В настоящее время с музыкантом все в порядке. Он не пострадал.