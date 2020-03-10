Март 10th, 2020

Дочь Анжелины Джоли передвигается на костылях.

Не так давно в сети появилась информация,что дочери Анджелины Джоли и Бреда Питта находятся в больнице. Информацию подтвердила сама Джоли. Она написала на своей странице в Инстаграм,что две ее дочери, 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло, перенесли операции.Что случилось со второй девочкой пока неизвестно.

Вчера же папарацци застали Джоли с детьми у выхода из кинотеатра, где в объективы фотографов попала и Шайло, которая передвигалась на костылях.

Восстановительный период не стал поводом для отказа от семейного досуга. Непростой период, по словам Джоли, вообще сильно сплотил их семью. Так, находясь в больнице, Захара и Шайло заботились друг о друге и даже помогали медсестрам.

