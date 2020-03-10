Март 10th, 2020

Дэниэл Крэйг показал поклонникам отличное тело

Голливудский актер Дэниэл Крэйг, который недавно рассказал, почему решил сыграть Джейса Бонда, сейчас украсил обложку известного глянца.

52-летний исполнитель роли агента 007 снялся в пикантной фотосессии для журнала GQ.

На снимках актер позирует с обнаженным торсом, демонстрируя свои роскошнsе мышцы.

Так кроме снимков Дэниел дал большое интервью в котором рассказал, почему между фильмом «007 Спектр» и новой картиной «Не время умирать» прошло пять лет.

По словам звезды, он не собирался снова появляться в роли агента.

«Я никогда не собирался делать это снова. Я не был уверен, что эта работа действительно стоит того, чтобы пройти через все снова. Я чувствовал физический упадок сил. Таким образом, перспектива еще одного фильма была нереальной. И вот почему прошло пять лет», — заявил актер.

Также он признался, что 25-часть бондианы «Не время умирать» станет последним фильмом Крэйга в роли шпиона.