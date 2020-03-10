Чаку Норрису стукнуло восемьдесят лет

Норрис – легенда кино и герой бесчисленных интернет-мемов. При этом далеко не многие знают реальные факты из его интереснейшей биографии.

1. Чак Норрис на самом деле — Карлос Рэй Норрис

Карлос Рэй Норрис.

Мир знает этого актера как «Чака Норриса», но настоящее его имя Карлос Рэй Норрис. Чаком его прозвали, когда он служил в ВВС США. По происхождению актер наполовину ирландец, наполовину чероки (индейское племя, которое считалось одними из лучших воинов среди коренных американцев).

2. В школьные годы Чак Норрис был застенчив

Чак Норрис был застенчивым ребенком.

Оказывается, в детстве Чак Норрис был очень застенчивым ребёнком, который ничуть не был похож на будущую звезду. А ещё Норрис также был очень посредственным учеником и совершенно не занимался спортом.

3. Чак Норрис служил в армии

Чак Норрис служил в ВВС США.

Чак Норрис стал мастером боевых искусств во время службы в ВВС США. Поэтому неудивительно, что в фильмах он в основном играет сотрудника правоохранительных органов, который никогда не использует огнестрельное оружие, но прекрасно дерется. Кроме того, Норрис был удостоен звания почетного морского пехотинца, а также техасского рейнджера.

4. Чак Норрис имеет собственный бренд джинсов

«Action Jeans» бренд Чака Нориса.

Как и многие знаменитости, имеющие собственные бренды одежды или парфюмерии, Чак Норрис выпускает собственные джинсы под названием «Action Jeans». Особенностью этих джинсов является то, что в них можно совершать очень энергичные движения, даже фирменный удар Чака Норриса с разворота.

5. Чак Норрис является автором

Чак Норрис написал несколько книг.

Трудно себе представить, но у мастера боевых искусств хватило терпения написать книгу. Но Чак Норрис на самом деле написал несколько книг, в которых описывает свои христианские убеждения и выступает против несправедливости в обществе. Норрис известен в обществе как набожный христианин.

6. Чак Норрис посвятил один из своих фильмов покойному брату

Чак Норрис — набожный христианин.

В Голливуде сняли множество фильмов о войне, причем их значительная часть была основана на войне во Вьетнаме. Чак Норрис также снимался в нескольких таких фильмах, а картину «Пропавший без вести» посвятил своему брату, который погиб в 1970 году во время службы во Вьетнаме.

7. Чак Норрис обожает езду на моторной лодке

Обладатель Гран-при США по водно-моторному спорту в 1990 году.

Помимо массы прочих удивительных вещей, которые Чак Норрис сделал в своей жизни, он выиграл Гран-при США по водно-моторному спорту в 1990 году. Пилотировал актер Cougar Catamaran – 15-метровую моторную лодку. Во время гонки средняя скорость составила 130 км/ч, что было очень неплохо для тех лет.

8. Чак Норрис преподавал «королю хладнокровия» боевые искусства

Чак Норрис преподовал боевые искусства.

Перед тем, как Чак Норрис сделал карьеру на большом экране, он преподавал боевые искусства. Одним из его наиболее знаменитых учеников был Стив Маккуин — актер, который стал известен как «король хладнокровия». Именно после преподавания Маккуину Норрис решил сниматься в кино. Также на почве боевых искусств Чак Норрис сдружился с Брюсом Ли.

9. Чак Норрис выиграл практически все бои

Чак Норрис выиграл 183 боя, проиграл 10 и 2 боя свел вничью.

Чак Норрис принимал участие в многочисленных соревнованиях по каратэ, выиграв по крайней мере 30 из них. Во время активных занятий боевыми искусствами (с 1964 по 1974), Чака Норрис выиграл 183 боя, проиграл 10 и 2 боя свел вничью.

10. Чак Норрис создал свой собственный стиль боя

Чак Норрис создал свой стиль боя «Чун Кук До».

Когда Чак Норрис изучил наиболее популярные боевые искусства, а также стал непобедимым во всех из них, он придумал свой собственный стиль, который назвал «Чун Кук До». Это можно примерно перевести как «Универсальный путь».