Март 10th, 2020

Британский флот заказал очень огромного подводного робота

Командование Королевских ВМС Великобритании заключило с компанией MSubs контракт на производство и поставку одного очень большого автономного необитаемого подводного аппарата, разработка которого велась по проекту Manta. Согласно сообщению флота, новый аппарат будет включен в состав британского флота в качестве противовеса быстро развивающимся флотам других стран.

Решение о закупке подводного робота британские военные приняли по итогам тендера, проводившегося с весны 2019 года. Согласно требованию британского флота, новые роботы должны быть выполнены по модульной схеме, благодаря которой будут возможны модернизация и быстрая замена бортовых систем в зависимости от задач.

Британские военные планируют использовать больших подводных роботов для разведки, наблюдения, расстановки и сбора различных датчиков, а также для противолодочной борьбы.

В рамках заключенного с MSubs контракта, ВМС Великобритании в течение ближайших 14 месяцев должны получить подводного робота класса XLUUV (Extra Large Unmanned Underwater Vehicle, очень большой автономный необитаемый подводный аппарат) длиной 30 метров. Для сравнения, длина британской многоцелевой атомной подводной лодки типа «Эстьют» составляет 97 метров.

Перспективный подводный робот будет иметь дальность хода не менее 3 тысяч морских миль (5,6 тысячи километров). Другие подробности о перспективном британском роботе не раскрываются.

В феврале 2019 года ВМС США заключили с американским концерном Boeing контракт на постройку четырех больших подводных роботов Orca. Военные намерены использовать перспективные аппараты для выработки тактики применения подводных роботов, а также определения спектра задач, которые те должны будут решать на флоте. Все роботы должны быть поставлены военным до конца 2022 года.