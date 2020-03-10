 
 
Март 10th, 2020

Билли Айлиш показала свое тело

Билли Айлиш выступила против бодишейминга — показав, как выглядит ее тело

Билли Айлиш

18-летняя Билли Айлиш отличается от большинства современных звезд шоу-бизнеса не только своей фирменной манерой исполнения, но и абсолютно уникальным стилем. Девушка неоднократно заявляла, что предпочитает носить мешковатую и не прилегающую к телу одежду, чтобы поклонники акцентировали свое внимание на ее творчестве, а не на фигуре.

В очередной раз Билли высказалась на эту тему на вчерашнем концерте в Майами, прошедшем в рамках нового концертного тура артистки Where Do We Go? Во время перерыва организаторы вывели на большие экраны ролик, в котором певица снимает с себя объемную одежду, демонстрируя нижнее белье, и впервые показывает, как на самом деле выглядит ее тело.

Билли Айлиш. Кадры из видео

Билли Айлиш. Кадры из видео
Билли Айлиш. Кадры из видео

Билли Айлиш. Кадры из видео
Билли Айлиш. Кадры из видео

Билли Айлиш. Кадры из видео

Видео сопровождал монолог Айлиш, в котором она рассуждает о бодишейминге:

У вас есть мнение о моей музыке, одежде, моем теле. Некоторые люди ненавидят вещи, которые я ношу. Некоторые, наоборот, хвалят мой стиль в одежде. Некоторые используют это, чтобы опозорить других, другие позорят этим меня. Но я чувствую, что все, что я делаю, не остается незамеченным. Чувствую ваши взгляды, неодобрение или поощрение. Вы хотите, чтобы я была худее? Слабее? Мягче? Выше? Хотите видеть мою грудь, живот, бедра? Увидеть тело, с которым я родилась, — разве не этого вы хотели?

 

Билли Айлиш

Билли Айлиш

Билли Айлиш

 

В своем обращении Билли Айлиш также рассуждает о своем стиле в одежде и обращается к людям, которые оценивают других исключительно по внешности:

Если я ношу что-то комфортное, то меня называют неженственной. Если раздеваюсь, то меня сразу обзывают шлюхой. Вы никогда не видели мое тело, но все равно меня осуждаете. Почему? Вы делаете выводы о человеке, исходя из размера его одежды. Разве моя собственная ценность основана только на вашем восприятии? Или ваше мнение обо мне — не моя ответственность?

 

 

Билли Айлиш

 

Во время воспроизведения ролика толпа фанатов в зале начала скандировать слова поддержки. Видео с концерта сразу же начало активно обсуждаться интернет-пользователями — Билли Айлиш хвалят за то, что она использует свой концертный тур в качестве платформы для открытого разговора на важные темы, а также восхищаются смелостью певицы.

В одном из своих интервью Билли Айлиш намекала, что в скором времени решится на перемены:

Я хочу стать более женственной. Хочу показать свое тело. Что если я сделаю видео, где буду выглядеть желанной? Я знаю, это будет серьезный шаг. Знаю, что люди скажут: «Я потерял к ней всякое уважение».

Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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