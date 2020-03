Март 10th, 2020

Билли Айлиш показала свое тело

Билли Айлиш

18-летняя Билли Айлиш отличается от большинства современных звезд шоу-бизнеса не только своей фирменной манерой исполнения, но и абсолютно уникальным стилем. Девушка неоднократно заявляла, что предпочитает носить мешковатую и не прилегающую к телу одежду, чтобы поклонники акцентировали свое внимание на ее творчестве, а не на фигуре.

В очередной раз Билли высказалась на эту тему на вчерашнем концерте в Майами, прошедшем в рамках нового концертного тура артистки Where Do We Go? Во время перерыва организаторы вывели на большие экраны ролик, в котором певица снимает с себя объемную одежду, демонстрируя нижнее белье, и впервые показывает, как на самом деле выглядит ее тело.

Билли Айлиш. Кадры из видео Билли Айлиш. Кадры из видео Билли Айлиш. Кадры из видео

Видео сопровождал монолог Айлиш, в котором она рассуждает о бодишейминге:

У вас есть мнение о моей музыке, одежде, моем теле. Некоторые люди ненавидят вещи, которые я ношу. Некоторые, наоборот, хвалят мой стиль в одежде. Некоторые используют это, чтобы опозорить других, другие позорят этим меня. Но я чувствую, что все, что я делаю, не остается незамеченным. Чувствую ваши взгляды, неодобрение или поощрение. Вы хотите, чтобы я была худее? Слабее? Мягче? Выше? Хотите видеть мою грудь, живот, бедра? Увидеть тело, с которым я родилась, — разве не этого вы хотели?

Билли Айлиш

В своем обращении Билли Айлиш также рассуждает о своем стиле в одежде и обращается к людям, которые оценивают других исключительно по внешности:

Если я ношу что-то комфортное, то меня называют неженственной. Если раздеваюсь, то меня сразу обзывают шлюхой. Вы никогда не видели мое тело, но все равно меня осуждаете. Почему? Вы делаете выводы о человеке, исходя из размера его одежды. Разве моя собственная ценность основана только на вашем восприятии? Или ваше мнение обо мне — не моя ответственность?

Во время воспроизведения ролика толпа фанатов в зале начала скандировать слова поддержки. Видео с концерта сразу же начало активно обсуждаться интернет-пользователями — Билли Айлиш хвалят за то, что она использует свой концертный тур в качестве платформы для открытого разговора на важные темы, а также восхищаются смелостью певицы.

