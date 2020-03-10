Март 10th, 2020

Анна Семенович восхитила смелым декольте.

Популярная российская певица Анна Семенович много лет назад удачно сменила фигурное катание на пение и попала в группу «Блестящие».

Девушка не обладала выдающимся вокалом,но смогла покорить продюсера своей запоминающейся внешностью.

Группа давно прекратила существование,а Анна до сих пор востребована как певица. У нее плотный гастрольный график и она регулярно появляется на разных музыкальных мероприятиях.

На странице Ани появилось красивое фото ,на котором она в ярко красном платье и вечернем макияже. Возможно,готовиться к очередному концерту.

«Если жизнь собралась повернуться к вам задом,улыбнитесь ей ослепительно и она не устоит!»-подписала фото Семенович.