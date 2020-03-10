Март 10th, 2020

Анна Семенович показала с чего начинает утро.

Талантливая и красивая Анна Семенович первого марта отпраздновала свой очередной юбилей. Ей исполнилось 40 лет.

Благодаря яркой внешности Анна Семенович считается одной из самых сексуальных звезд российского шоу-бизнеса.

До начала ее музыкальной карьеры Семенович была известна как талантливая фигуристка: она неоднократно завоевывала призовые места на международных соревнованиях. А пара Анна Семенович – Роман Костомаров считалась вторым по силе дуэтом в России.

Привычка побеждать осталась у Анны на всю жизнь. Это относиться и к внешности. Аня-красивая женщина,которая может себе позволить делать снимки утром и без макияжа.Что и подтверждает ее новый снимок в Инстаграм.

Певица показала как завариват себе кофе и удивила поклонников молодым лицом.