Март 10th, 2020

Анджелина Джоли открыла семейную тайну, которую хранила даже от Брэда Питта

Анджелина Джоли открыла семейную тайну, которую хранила даже от Брэда Питта. Она призналась, что вынужэдена об этом рассказать, поскольку уже не может держать ее внутри себя и своих дочерей.

По случаю Международного женского дня 44-летняя Анджелина Джоли написала колонку для американского журнала Time. В этой статье актриса призналась, что недавно две ее дочери, 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло, почти одновременно перенесли тяжелые операции. Джоли рассказала, что именно в этот непростой период в жизни осознала важность женской поддержки: по словам звезды, девочки не только заботились друг о друге после операций, но и даже помогали в работе медсестрам.

Последние два месяца я провела в операционной и за ее пределами вместе со своей старшей дочерью Захарой, а несколько дней назад наблюдала за тем, как ее младшая сестра Шайло также ложится под нож для операции на бедре. Девочки знают, что я это пишу, потому что я уважаю их частную жизнь, и они разрешили мне этим поделиться. Они понимают, что борьба за выживание и исцеление — это то, чем можно по-настоящему гордиться. Я видела, как мои дочери заботятся друг о друге. Шайло училась всему у медсестер вместе со старшей сестрой, а потом им ассистировала. Я с радостью наблюдала за тем, как они искренне любят друг друга. Я также видела страх и храбрость на их лицах. Все мы сталкивались с моментами беспомощности, когда единственное, что мы можем сделать, — это закрыть глаза и глубоко вздохнуть.

Анджелина Джоли с дочерьми Вивьен, Захарой, Шайло и сыном Ноксом

Анджелина Джоли уточнила, что пишет эту колонку ко дню 8 Марта, сидя в больничной палате. Звезда добавила, что неспроста решилась рассказать об этом именно в Международный женский день, а также напомнила всем юным девушкам об их правах:

Когда кто-то увидел, как мои дочери поддерживают друг друга, они сказали мне, что «это вполне естественно». Я улыбнулась, но потом задумалась, что этим понятием часто злоупотребляют. В глазах общества маленькая девочка заботится о других людях. Ожидается, что женщина, которая из нее вырастет, тоже будет только давать, заботиться и жертвовать собой. Девочек часто заставляют думать, что они хороши только тогда, когда служат другим. Если же они сосредотачиваются на своих потребностях и желаниях, многие сразу же называют их эгоистками. Мягкость маленьких девочек, их открытость, инстинкт воспитывать и помогать другим должны цениться и не осуждаться. Мы должны делать гораздо больше для защиты женщин и девочек. Мы должны оберегать их не только от отвратительного нарушения их прав, но и от тех проявлений несправедливости, которые так часто остаются незамеченными. В этот день я хочу, чтобы мы ценили женщин и заботились о них.

Анджелина Джоли

В завершение своего обращения к женщинам по всему миру Анджелина Джоли посоветовала маленьким девочкам не ссориться и поддерживать друг друга в различных жизненных ситуациях. Актриса также призвала всех представительниц слабого пола не забывать о своих правах, а также не позволять мужчинам говорить, что «вы не драгоценная, не особенная и не равная им».