Анджелина Джоли открыла семейную тайну, которую хранила даже от Брэда Питта. Она призналась, что вынужэдена об этом рассказать, поскольку уже не может держать ее внутри себя и своих дочерей.
По случаю Международного женского дня 44-летняя Анджелина Джоли написала колонку для американского журнала Time. В этой статье актриса призналась, что недавно две ее дочери, 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло, почти одновременно перенесли тяжелые операции. Джоли рассказала, что именно в этот непростой период в жизни осознала важность женской поддержки: по словам звезды, девочки не только заботились друг о друге после операций, но и даже помогали в работе медсестрам.
Последние два месяца я провела в операционной и за ее пределами вместе со своей старшей дочерью Захарой, а несколько дней назад наблюдала за тем, как ее младшая сестра Шайло также ложится под нож для операции на бедре. Девочки знают, что я это пишу, потому что я уважаю их частную жизнь, и они разрешили мне этим поделиться. Они понимают, что борьба за выживание и исцеление — это то, чем можно по-настоящему гордиться. Я видела, как мои дочери заботятся друг о друге. Шайло училась всему у медсестер вместе со старшей сестрой, а потом им ассистировала. Я с радостью наблюдала за тем, как они искренне любят друг друга. Я также видела страх и храбрость на их лицах. Все мы сталкивались с моментами беспомощности, когда единственное, что мы можем сделать, — это закрыть глаза и глубоко вздохнуть.
Анджелина Джоли с дочерьми Вивьен, Захарой, Шайло и сыном Ноксом
Анджелина Джоли уточнила, что пишет эту колонку ко дню 8 Марта, сидя в больничной палате. Звезда добавила, что неспроста решилась рассказать об этом именно в Международный женский день, а также напомнила всем юным девушкам об их правах:
Когда кто-то увидел, как мои дочери поддерживают друг друга, они сказали мне, что «это вполне естественно». Я улыбнулась, но потом задумалась, что этим понятием часто злоупотребляют. В глазах общества маленькая девочка заботится о других людях. Ожидается, что женщина, которая из нее вырастет, тоже будет только давать, заботиться и жертвовать собой. Девочек часто заставляют думать, что они хороши только тогда, когда служат другим. Если же они сосредотачиваются на своих потребностях и желаниях, многие сразу же называют их эгоистками. Мягкость маленьких девочек, их открытость, инстинкт воспитывать и помогать другим должны цениться и не осуждаться. Мы должны делать гораздо больше для защиты женщин и девочек. Мы должны оберегать их не только от отвратительного нарушения их прав, но и от тех проявлений несправедливости, которые так часто остаются незамеченными. В этот день я хочу, чтобы мы ценили женщин и заботились о них.
Анджелина Джоли
В завершение своего обращения к женщинам по всему миру Анджелина Джоли посоветовала маленьким девочкам не ссориться и поддерживать друг друга в различных жизненных ситуациях. Актриса также призвала всех представительниц слабого пола не забывать о своих правах, а также не позволять мужчинам говорить, что «вы не драгоценная, не особенная и не равная им».
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