 
 
Март 10th, 2020

Алена Алена скучает на Бали.

аленаВеликолепная и веселая певица Алена Алена отдыхает сейчас на Бали. Девушка поражает всех своих поклонников тем,что абсолютно лишена комплексов по поводу своего не маленького веса.

Она удовольствием проводит время в купальнике и выставляет в сеть много забавных кадров.

Видно,что проблема плохого ракурса ее совсем не волнует.

И вот появилось очередное фото,на котором Алена Алена  стоит на пляже. В кадр очень удачно попал прибой и ,в целом,картинка получилась очень красивой,не смотря на не модельный силуэт певицы. Под фото девушка написала,что ей грустно находиться так далеко от родных и близких и она очень скучает по ним.

 

Tags: , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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