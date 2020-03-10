Март 10th, 2020

Алена Алена скучает на Бали.

Великолепная и веселая певица Алена Алена отдыхает сейчас на Бали. Девушка поражает всех своих поклонников тем,что абсолютно лишена комплексов по поводу своего не маленького веса.

Она удовольствием проводит время в купальнике и выставляет в сеть много забавных кадров.

Видно,что проблема плохого ракурса ее совсем не волнует.

И вот появилось очередное фото,на котором Алена Алена стоит на пляже. В кадр очень удачно попал прибой и ,в целом,картинка получилась очень красивой,не смотря на не модельный силуэт певицы. Под фото девушка написала,что ей грустно находиться так далеко от родных и близких и она очень скучает по ним.