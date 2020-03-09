Март 9th, 2020

Знаменитый Макс фон Сюдов скончался во Франции

Шведский актер Макс фон Сюдов скончался во Франции на 91 году жизни. Об этом изданию Paris Match сообщила его супруга Катрин. «С разбитым сердцем, с бесконечной печалью и невыносимой болью мы должны сообщить, что Макс фон Сюдов ушел из жизни 8 марта 2020 года», — заявила она.

Карл Адольф фон Зидов, взявший себе псевдоним Макс фон Сюдов, родился в Швеции. В 1949 году он дебютировал в кино, а через несколько лет познакомился с режиссером Ингмаром Бергманом. Фон Сюдов играл в его театральных постановках, а затем и в фильмах. Их первой совместной киноработой стала вышедшая в 1957 году драма «Седьмая печать». За ней последовали такие фильмы, как «Девичий источник», «Изгоняющий дьявола», «Земляничная поляна».

Кадр из фильма Ингмара Бергмана «Седьмая печать». Макс фон Сюдов справа — в роли рыцаря, играющего в шахматы со смертью. Wikipedia

Актер снимался и в Голливуде. На его счету роли в фильмах «Никогда не говори никогда», «Изгоняющий дьявола», «Судья Дредд», «Дюна», «Особое мнение», «Остров проклятых», «Звездные войны: пробуждение силы». Последним фильмом фон Сюдова стал «Курск», вышедший на экраны в 2018 году. Любителям сериалов он запомнился своими ролями в «Игре престолов» и «Тюдорах».

Макс фон Сюдов дважды номинировался на премию «Оскар» — в 1898 году за лучшую мужскую роль в фильме «Пелле-завоеватель», и в 2012 году в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в картине «Жутко громко и запредельно близко».

В 2002 году фон Сюдов получил французское гражданство и с тех пор проживал в Провансе. Причина смерти актера не называется. Семья просила не беспокоить их во время траура.