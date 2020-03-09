Март 9th, 2020

WSJ: снижение цен на нефть является попыткой ослабить позиции России на рынке

Саудовская нефтяная корпорация Saudi Aramco снизила цены на нефть, чтобы ослабить позиции России на мировом рынке, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и неназванных представителей властей Саудовской Аравии.

В публикации, которую приводит ТАСС, говорится, что такой ход со стороны саудовской корпорации «является элементом агрессивной кампании по захвату доли российского сегмента рынка». The Wall Street Journal указывает, что в субботу вечером руководство Saudi Aramco уведомило покупателей о том, что с апреля компания снижает стоимость на поставки сырья в США — на 7 долларов за баррель, в страны Северной Европы — на 8 долларов, в страны Восточной и Юго-Восточной Азии — на 6 долларов.

Представитель властей Саудовской Аравии сообщил изданию, что снижение цен направлено напрямую на ослабление российских позиций. При этом издание подчеркивает, что на такой шаг саудовская сторона пошла после провала переговоров о дополнительном сокращении добычи нефти странами ОПЕК+.

Напомним, Россия и Саудовская Аравия не пришли к новому соглашению в рамках ОПЕК+ об ограничении добычи нефти. Действие предыдущей сделки заканчивается 1 апреля, после этого страны смогут наращивать производство нефти.

ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан. РФ, в частности, настаивала на продлении текущих договоренностей только на второй квартал.