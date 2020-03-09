Март 9th, 2020

Вера Брежнева удивила поклонников странным поступком.

Известная ,популярная и знаменитая поп-исполнительница Вера Брежнева,сейчас успешно гастролирует по Америке.

Она обьездила уже множество городов,где неизменно собирает полные залы поклонников.

Так же ей удалось навестить свою старшую дочь Соню Киперман,которая живет и учится в США.

Неизменно Вера демонстрирует отличное настроение,не смотря на слухи о разводе ,которые уже достаточно давно ходят в СМИ.

И вот,в праздничный день,на странице Брежневой в Инстаграм,появилось странное фото,где Вера пьет шампанское из туфли.Поклонники сильно удивились такому повороту и начали расспрашивать Веру о ее самочувствии.Некоторые посоветовали пить,все таки,из чистого стакана,если уж есть такое настроение.

Вера никак не обьяснила свое странное поведение и ,в очередной раз,отшутилась от комментариев.