 
 
Март 9th, 2020

Ученые узнали, почему планеты не пожирают свои спутники

Исследователи из Национальной астрономической обсерватории Японии выяснили, что диск газа вокруг планет спасает их спутники от поглощения. Для этого открытия ученые симулировали модель возникновения систем с большими небесными телами.

Математическое моделирование показало, что диск газа вокруг молодой планеты-гиганта может сыграть решающую роль в развитии системы, в которой доминирует одна большая луна. Ученые обнаружили, что пыль в диске может создать «зону безопасности», которая удерживает планету от поглощения луны.

Астрономы считают, что многие спутники, которые мы наблюдаем в Солнечной системе, образуются вместе с материнской планетой. В этом сценарии они образуются из газа и пыли, вращающихся вокруг еще формирующейся планеты. Но в результате симуляций все большие небесные тела падали на планету и поглощались. Как выяснили исследователи, в реальности этому препятствует пыль в дисках планеты, которая создает своеобразную «зону безопасности».

Юрий Фудзии, доцент Нагойского университета, и Масахиро Огихара, доцент проекта Национальной астрономической обсерватории Японии (NAOJ), создали модель циркумбулаторных дисков с более реалистичным распределением температур с учетом множества источников помутнения, включая пыль и лед. Затем они смоделировали орбитальную миграцию лун с учетом давления дискового газа и гравитации других спутников.

«Мы впервые продемонстрировали, как система формируется система с одной большой луной вокруг гигантской планеты», — отмечает Фуджии.

Category: Наука, Новости ﻿
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