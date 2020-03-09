Ученые узнали, почему планеты не пожирают свои спутники

Математическое моделирование показало, что диск газа вокруг молодой планеты-гиганта может сыграть решающую роль в развитии системы, в которой доминирует одна большая луна. Ученые обнаружили, что пыль в диске может создать «зону безопасности», которая удерживает планету от поглощения луны.

Астрономы считают, что многие спутники, которые мы наблюдаем в Солнечной системе, образуются вместе с материнской планетой. В этом сценарии они образуются из газа и пыли, вращающихся вокруг еще формирующейся планеты. Но в результате симуляций все большие небесные тела падали на планету и поглощались. Как выяснили исследователи, в реальности этому препятствует пыль в дисках планеты, которая создает своеобразную «зону безопасности».

Юрий Фудзии, доцент Нагойского университета, и Масахиро Огихара, доцент проекта Национальной астрономической обсерватории Японии (NAOJ), создали модель циркумбулаторных дисков с более реалистичным распределением температур с учетом множества источников помутнения, включая пыль и лед. Затем они смоделировали орбитальную миграцию лун с учетом давления дискового газа и гравитации других спутников.

«Мы впервые продемонстрировали, как система формируется система с одной большой луной вокруг гигантской планеты», — отмечает Фуджии.