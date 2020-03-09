Март 9th, 2020 Ученые показали как Земля столкнулась с другой планетой





Всего через миллион лет сила притяжения стянула обломки вместе. Так появилась Луна, а вместе с ней и времена года. Зима, весна, лето и осень, как известно, существуют из-за наклона земной оси (он тоже появился в результате столкновения). А еще — магнитосфера, образовавшаяся благодаря расплавленному железному ядру внутри нашей планеты. Если бы не было приливных сил Луны, это ядро бы просто затвердело, а магнитосфера исчезла. После этого солнечный ветер быстро унес бы в космос нашу атмосферу и Земля осталась бы без кислорода и защиты от вредоносного ультрафиолетового излучения. К тому же ее начали бы беспрестанно атаковать астероиды и кометы — сегодня основной удар от них принимает на себя Луна. Ни о какой разумной жизни и, возможно, о жизни вообще в таких условиях говорить не приходится. Время: 4,5 млрд лет назад Если бы не произошло: отсутствие времен года, магнитосферы и разумной жизни, астероидные атаки и ураганы В древности люди считали Луну божеством, в Средние века — приколоченным к небесной тверди диском, а в XIX столетии английский астроном и сын Чарльза Дарвина Джордж высказал мысль, что Луна — не что иное, как кусок Земли, оторвавшийся от нее в результате солнечных приливов вскоре после образования. Но когда в середине прошлого столетия участники миссии «Аполлон» привезли со спутника участки грунта, стало ясно, что в нем содержатся более высокие концентрации титана и других тугоплавких элементов, чем на Земле. Современные расчеты показали также, что отделение от нашей планеты столь большого куска, как Луна, невозможно под действием одних лишь центробежных сил. Гипотеза о захвате Землей пролетающей мимо планеты тоже оказалась несостоятельной. Если бы не было приливных сил Луны, земное ядро затвердело бы, а магнитосфера исчезла. После этого солнечный ветер быстро унес бы в космос нашу атмосферу В итоге перед учеными предстала картина ужасной катастрофы, случившейся вскоре после появления самой Земли 4,5 млрд лет назад. Солнечная система в те далекие времена была куда более неспокойным местом, чем сейчас. Планеты, астероиды и кометы кружились в бесшабашном танце, постоянно сталкиваясь друг с другом. Такое столкновение ожидало и молодую Землю. В один далеко не прекрасный день в нее врезалась планета размером с Марс. Позже ей дали поэтичное имя Тейя. К счастью, удар прошел почти по касательной, но этого хватило, чтобы оторвать от Земли кусок и разбить вдребезги незваную гостью.Всего через миллион лет сила притяжения стянула обломки вместе. Так появилась Луна, а вместе с ней и времена года. Зима, весна, лето и осень, как известно, существуют из-за наклона земной оси (он тоже появился в результате столкновения). А еще — магнитосфера, образовавшаяся благодаря расплавленному железному ядру внутри нашей планеты. Если бы не было приливных сил Луны, это ядро бы просто затвердело, а магнитосфера исчезла. После этого солнечный ветер быстро унес бы в космос нашу атмосферу и Земля осталась бы без кислорода и защиты от вредоносного ультрафиолетового излучения. К тому же ее начали бы беспрестанно атаковать астероиды и кометы — сегодня основной удар от них принимает на себя Луна. Ни о какой разумной жизни и, возможно, о жизни вообще в таких условиях говорить не приходится. В 2018 году Нобелевскую премию в области физики получил почти 100летний ученый

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