Ученые: Гаджеты вызывают слабоумие

Чрезмерное увлечение смартфонами и компьютерами фактически превращает мозг в «свалку». Об этом предупреждают ученые из японской клиники памяти «Окумура» Аюми Окумура, пишет издание Nikkei Style.

По мнению специалистов, использование гаджетов и компьютеров способствует нарушению памяти, развитию маразма и депрессии. Они поясняют — за упорядочение информации в мозгу отвечает префронтальная кора в лобной доле, которая также ответственна за мышление, контролирует память и эмоции. При перегрузке мозга информацией работа этих функций нарушается, это ведет к раздражению и разочарованию.

Ученые советуют давать мозгу отдых, сокращать время пользования компьютерами и смартфонами, а также хорошо спать.